Путин выразил соболезнования Эрдогану в связи с гибелью 13 граждан Турции

Президент РФ Владимир Путин выразил свои соболезнования турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с гибелью 13 граждан Турции в Ираке. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Президент России выразил соболезнования турецкому лидеру в связи с недавней трагической гибелью в Ираке 13 граждан Турецкой Республики, — говорится в сообщении.
Министр обороны Турции Хулуси Акар заявлял, что 48 членов РПК уничтожены на севере Ирака в ходе антитеррористической операции турецких ВС. В одной из пещер были найдены тела 13 турецких граждан. Все они были похищены.
24 января трое военных сирийской правительственной армии погибли и десять получили ранения в результате нападения боевиков на автобус на трассе между городами Дейр-эз-Зор и Пальмира. Оно произошло недалеко от населённого пункта Шола.
Как писал NEWS.ru, один гражданский погиб в результате ракетного обстрела в иракском Эрбиле. Об этом сообщил официальный представитель международной антитеррористической коалиции, возглавляемой США, полковник Уэйн Маротто.