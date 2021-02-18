Путин выразил соболезнования Эрдогану в связи с гибелью 13 граждан Турции

https://static.news.ru/photo/167132dc-71f1-11eb-ae1b-96000091f725_660.jpg Фото: Nedim Enginsoy/ТАСС

Президент РФ Владимир Путин выразил свои соболезнования турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с гибелью 13 граждан Турции в Ираке. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Президент России выразил соболезнования турецкому лидеру в связи с недавней трагической гибелью в Ираке 13 граждан Турецкой Республики, — говорится в сообщении.

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявлял, что 48 членов РПК уничтожены на севере Ирака в ходе антитеррористической операции турецких ВС. В одной из пещер были найдены тела 13 турецких граждан. Все они были похищены.

24 января трое военных сирийской правительственной армии погибли и десять получили ранения в результате нападения боевиков на автобус на трассе между городами Дейр-эз-Зор и Пальмира. Оно произошло недалеко от населённого пункта Шола.

Как писал NEWS.ru, один гражданский погиб в результате ракетного обстрела в иракском Эрбиле. Об этом сообщил официальный представитель международной антитеррористической коалиции, возглавляемой США, полковник Уэйн Маротто.