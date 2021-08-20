Путин выразил надежду на укрепление позиций «Единой России» после выборов

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что партия «Единая Россия» сохранит свои позиции по итогам выборов в Госдуму. Как сообщает ТАСС, об этом он заявил на встрече с её представителями.

Президент также обратил внимание на предвыборную программу партии. По словам главы государства, она является «живым документом», который должен реагировать на происходящее в мире и стране.

Я очень рассчитываю на то, что «Единая Россия» сохранит свои позиции и будет иметь возможность на законодательном уровне принимать необходимые решения в интересах страны, — отметил Путин.

Выборы в Госдуму пройдут в течение трёх дней с 17 по 19 сентября. Вместе с этим состоятся региональные и муниципальные выборы. В частности, будут избраны девять глав субъектов РФ и депутатов 39 региональных парламентов. Ещё трёх руководителей регионов выберут депутаты заксобраний.

Ранее председатель Центризбиркома России Элла Памфилова объяснила отсутствие видеонаблюдения на предстоящих выборах. Она заявила, что критиковать принятые правила для выборов могут только те, кто хочет распространять ложную информацию.