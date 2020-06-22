Путин советовался с эпидемиологами в обход Минздрава и Голиковой

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что президент Владимир Путин с первых дней внимательно следил за развитием эпидемии коронавируса в России и лично советовался с эпидемиологами перед принятием ключевых решений.
Президент особенно на всех первых этапах, когда у нас пошёл рост, очень внимательно следил за ситуацией. Он реально советовался с эпидемиологами, без нашего участия он сам с ними разговаривал по телефону. Общался со мной, с другими коллегами, — цитирует Голикову РИА Новости.
По словам чиновницы, Путин «очень осторожно относился и продолжает относиться осторожно» к отмене карантинных ограничений в регионах России, поэтому постоянно советуется с врачами.
Как писал NEWS.ru, 1 июня президент Владимир Путин объявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России, а 21 июля заявил о «безусловной победе» над коронавирусом и отметил, что страна сумела избежать того количества жертв, который зафиксировали в других государствах.
При этом число выявляемых заражённых почти не изменилось по сравнению с маем — около восьми тысяч человек. Заболеваемость и смертность стабильно снижается только в Москве. Россия держится на третьем месте по числу выявленных случаев COVID-19.
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