Путин советовался с эпидемиологами в обход Минздрава и Голиковой

https://static.news.ru/photo/0e9c347e-b48e-11ea-a079-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что президент Владимир Путин с первых дней внимательно следил за развитием эпидемии коронавируса в России и лично советовался с эпидемиологами перед принятием ключевых решений.

Президент особенно на всех первых этапах, когда у нас пошёл рост, очень внимательно следил за ситуацией. Он реально советовался с эпидемиологами, без нашего участия он сам с ними разговаривал по телефону. Общался со мной, с другими коллегами, — цитирует Голикову РИА Новости.

По словам чиновницы, Путин «очень осторожно относился и продолжает относиться осторожно» к отмене карантинных ограничений в регионах России, поэтому постоянно советуется с врачами.

Как писал NEWS.ru, 1 июня президент Владимир Путин объявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России, а 21 июля заявил о «безусловной победе» над коронавирусом и отметил, что страна сумела избежать того количества жертв, который зафиксировали в других государствах.

При этом число выявляемых заражённых почти не изменилось по сравнению с маем — около восьми тысяч человек. Заболеваемость и смертность стабильно снижается только в Москве. Россия держится на третьем месте по числу выявленных случаев COVID-19.