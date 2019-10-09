https://static.news.ru/photo/f2eade6c-eaab-11e9-8cbc-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин рассказал вновь избранным губернаторам, как добиться успеха. По словам главы государства, главным условием этого является чуткое отношение к людям.

Без чуткого, именно чуткого отношения к людям успеха вам не добиться. И это очень важная составляющая в работе каждого руководителя, — цитирует Путина ТАСС .

Глава государства также пожелал всем губернаторам удачи. Он не сомневается, что у новых глав регионов будет достаточно жизненного и профессионального опыта для эффективного исполнения своего долга.

Ранее Путин в ходе встречи с главой правительства Дмитрием Медведевым поручил отрегулировать сотрудничество госвласти и местного самоуправления. Глава государства отметил, что «на этом стыке» постоянно происходят сбои, писал News.ru.