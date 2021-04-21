Предупредил Запад: Песков объяснил слова Путина о Шерхане и «прилипалах»

https://static.news.ru/photo/653a12b2-a2a2-11eb-9a4d-96000091f725_660.jpg Фото: Кардашов Антон/АГН «Москва»

«Красными линиями» в отношении Запада Россия будет считать вмешательство в её внутренние дела, включая выборы и оскорбления. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, в первую очередь речь идёт о национальных интересах, интересах внешней безопасности, а также об интересах внутренней безопасности по недопущению вмешательств кого-то извне.

Будь то наши выборы или другие внутриполитические процессы, это недопущение оскорбительного разговора с нашей страной, недопущение ущемления экономических интересов нашей страны, — пояснил Песков в эфире радио «Комсомольская правда».

Ранее в послании Федеральному собранию Владимир Путин посоветовал странам Запада не переступать красную черту в отношениях с РФ. По словам главы государства, у России есть национальные интересы, которые она будет твёрдо отстаивать в рамках международного права, а с теми, кто отказывается принимать этот факт, она найдёт путь отстоять их.

Президент подчеркнул, что против России не прекращаются недружественные акции, в том числе вводятся незаконные санкции в экономике. По его словам, появился обычай — «по любому поводу и без повода цеплять Россию». Путин даже сравнил таких «говорящих» с тигром Шерханом и шакалом Табаки из книги «Маугли» Редьярда Киплинга.

Российский лидер также предупредил, что на любые угрозы безопасности граждан, на любые провокации «ответ России будет быстрым, асимметричным и жёстким». При этом Путин добавил, что Россия хочет иметь хорошие отношения со всеми участниками международного общения, в том числе и с теми, с кем отношения в последнее время «мягко говоря, не складываются».