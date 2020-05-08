Путин поговорил с экс-президентом Казахстана о коронавирусе

https://static.news.ru/photo/c9751794-920a-11ea-9348-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону со своим бывшим коллегой из Казахстана, членом Конституционного совета страны Нурсултаном Назарбаевым. Политики обсудили влияние коронавируса на экономику.

Они поздравили друг друга с Днём Победы, а также разговаривали о принимаемых в двух странах мерах борьбы с COVID-19.

В данном контексте стороны отметили важность выработки скоординированных международных мер, нацеленных на скорейшее преодоление глобальной пандемии коронавируса и выход из текущего экономического кризиса, — говорится на сайте казахского политика.

Ранее, как писал NEWS.ru, Путин поговорил по телефону c действующим президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Политики обсудили принимаемые в двух странах меры по борьбе с коронавирусом.