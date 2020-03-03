https://static.news.ru/photo/2272473c-5d21-11ea-aca4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Задача закона об иностранных агентах заключается не в ущемлении чьих-то прав. Цель правовой нормы — в защите России от вмешательства извне в политическую жизнь страны, сообщил президент РФ Владимир Путин.

Как отметил глава государства, закон не запрещает некоммерческим организациям с финансированием из-за рубежа работать на территории России. Хотя обратная практика и имеет место в других странах. По словам Путина, если организация получает деньги из-за границы и занимается внутриполитической деятельностью в России, руководство компании должно об этом сообщить.

Здесь нет ничего ущемляющего, ничего нет такого, что противоречит международной практике, — приводит ТАСС слова президента.

Российский лидер рассказал о целях закона об иностранных агентах в рамках проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

Как ранее писал NEWS.ru, представители внесистемной оппозиции вносят положительный вклад в жизнь страны. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин.