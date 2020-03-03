https://static.news.ru/photo/945ba86a-5d1d-11ea-a5b8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Представители внесистемной оппозиции вносят положительный вклад в жизнь страны. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин.

Глава государства поделился своим мнением о роли внесистемной оппозиции во время разговора с журналистом в рамках проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

Представители внесистемной оппозиции очень нужны: они реально влияют на конкретную жизнь, особенно на уровне муниципалитетов, крупных городов и так далее, — приводит ТАСС слова российского лидера.

Как ранее писал NEWS.ru, Владимир Путин заявил, что готов дискутировать с американским лидером Дональдом Трампом о судьбе Договора о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

Путин в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину» подчеркнул, что хорошо знает эту тему и может «с кем угодно подискутировать».