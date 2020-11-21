«Формальные вещи»: Путин объяснил, почему до сих пор не поздравил Байдена

https://static.news.ru/photo/edbbab72-2cb5-11eb-872d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP/Global Look Press

Президент России Владимир Путин не поздравил Джо Байдена с победой на выборах в США исключительно по формальным дипломатическим причинам. Это не должно негативно сказаться на дальнейших двусторонних отношениях.

Российская сторона выступает с подобными поздравлениями после официального объявления результатов выборов.

Здесь нет никаких для нас проблем. Ну а чисто формальные вещи должны быть сделаны в соответствии со сложившейся практикой и с юридической стороной дела. Здесь нет никакой задней мысли и ничего, что было бы необычным или могло лечь в основу дальнейшего разрушения наших отношений, — сказал российский лидер в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Глава государства подчеркнул, что это «чисто формальная сторона дела».

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что глава государства готов выстраивать отношения с любым президентом Соединённых Штатов, на кого падёт выбор американцев.

Байден, согласно предварительным данным, набрал достаточное количество голосов выборщиков, чтобы стать президентом США. Однако его оппонент, действующий глава Белого дома Дональд Трамп поражение не признаёт и оспаривает результаты голосования в судах. Те, впрочем, пока не становятся на его сторону.

Тем не менее, как писал NEWS.ru, Трамп надеется добиться рассмотрения исков по поводу систематических нарушений на выборах в Верховном суде страны. Его юридическая команда собрала 232 страницы письменных показаний граждан, пожаловавшихся на различные виды нарушений в штате Мичиган.