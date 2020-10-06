Путин объяснил, что мешает Трампу наладить отношения с Россией

Президента США Дональда Трампа от сотрудничества с Россией сдерживает официальная позиция его страны. Она заключается в противодействии Москве и носит комплексный характер, заявил лидер РФ Владимир Путин.
В беседе с журналистом Павлом Зарубиным политик напомнил, что его американский коллега неоднократно высказывался за развитие отношений с Россией. В Кремле это помнят и ценят, заверил глава государства.
Фрагмент разговора
Не буду перечислять всех позитивных шагов, которые были предприняты в строительстве российско-американских отношений, они есть. Но в полной мере, конечно, не реализованы те намерения, о которых президент Трамп говорил раньше, — сказал Путин.
Он высказал мнение, что «это в значительной степени связано с определённым двухпартийным консенсусом по поводу необходимости сдерживания России».
Путин также отметил, что при президентстве Трампа в отношении России было введено больше всего всевозможных ограничений: «46 раз были приняты решения по новым санкциям либо по расширению действующих».
Вместе с тем, подчеркнул российский лидер, Москва готова к партнёрскому взаимодействию с США. Кремль будет работать с любым будущим президентом Соединённых Штатов, которому в ходе ближайших выборов окажет доверие американский народ, добавил Путин.
Ранее Трамп заявил, что распорядился рассекретить все документы, которые связаны с приписываемыми ему связями с Россией. Как писал NEWS.ru, он также намерен обнародовать информацию, связанную с перепиской экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон, которую она вела через личный сервер.
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