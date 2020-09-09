Путин обсудит экономику на совещании 10 сентября

https://static.news.ru/photo/13687b14-f34c-11ea-b302-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин проведёт совещание по вопросам экономики в четверг, 10 сентября.

Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, на совещании обсудят, как российская экономика переживает период пандемии COVID-19.

Ранее Путин заявил, что практика наделения глав регионов дополнительными полномочиями помогла «не задушить экономику и не пропустить удары коронавируса», передавал NEWS.ru. Также, по мнению президента, хорошо себя показали регулярные поручения правительству и Госсовету. Вопрос координации стал ключевым в борьбе с последствиями пандемии, подчеркнул Путин. Глава государства в период пикового распространения коронавирусной инфекции регулярно проводил публичные совещания с членами кабмина.

Полномочия глав регионов были расширены указом президента в начале апреля. Они смогли ограничивать передвижения граждан и транспорта, а также приостанавливать работу предприятий.