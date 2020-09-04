Путин: дополнительные полномочия губернаторов помогли справиться с COVID-19

https://static.news.ru/photo/8a3f515a-ef54-11ea-805b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Российский президент Владимир Путин считает, что практика наделения губернаторов дополнительными полномочиями в период эпидемии помогла не задушить экономику и «не пропустить удары коронавируса». Об этом он заявил в интервью для фильма Сергея Брилёва «Непременный Госсовет».

Нельзя было всех под одну гребёнку причесать. Это привело бы или к тому, что мы бы задушили вообще всю экономику, или пропустили удары коронавирусной инфекции, — сказал он.

Способствовала этому и практика поручений правительству и Госсовету. Глава государства выступал с ними регулярно во время пандемии и проводил публичные совещания. Вопрос координации стал ключевым в борьбе с эпидемией коронавируса в РФ, также отметил президент.

Полномочия глав регионов были расширены указом президента в начале апреля. Они смогли ограничивать передвижения граждан и транспорта, а также приостанавливать работу предприятий.

За последние сутки в России выявлено 5 205 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 24% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 110 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 5 379 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 020 310 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 17 759 летальных исходов, выздоровело 838 126 человек, писал NEWS.ru.