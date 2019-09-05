https://static.news.ru/photo/ac0e59ec-cfcb-11e9-8170-fa163e074e61_660.jpg Синдзо Абэ Фото: Сергей Булкин/News.ru

Президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме во Владивостоке рассказал, что не обсуждал с премьер-министром Японии Синдзо Абэ заявление Пентагона о возможном размещении американских ракет в Японии.

Российский лидер пояснил, что ранее в США заявили о переговорах с Японией и Южной Кореей о размещении там своих ракетных комплексов наземного базирования средней дальности, передаёт РИА Новости .

Пока не знаем реакции наших японских и корейских партнёров на этот счёт, - сказал Путин.

Выйдя из ДРСМД (Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности), Соединённые Штаты намерены приступить к размещению ракет средней дальности в Азии. Об этом перед началом своего первого турне по азиатскому региону заявил новый американский министр обороны Марк Эспер. News.ru поговорил с экспертами и выяснил, насколько реальны планы Пентагона.