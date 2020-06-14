Путин назвал кризис в США причиной беспорядков

https://static.news.ru/photo/82bf2088-ae25-11ea-ab1e-fa163e074e61_660.jpg Фото: PPI/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент России Владимир Путин заявил, что массовые беспорядки в Соединённых Штатах вызваны проявлением глубинных внутренних кризисов в стране.

Об этом глава государства заявил в интервью программе «Москва. Кремль» Путин». Фрагмент опубликовал у себя в Instagram ведущий программы Павел Зарубин.

То, что произошло (в США — прим. NEWS.ru), — это проявление каких-то глубинных внутренних кризисов, — сказал Путин, отметив, что данный кризис наблюдается уже давно.

Кроме того, российский лидер считает проблемой политической системы США то, что групповые партийные интересы ставятся выше интересов народа.

В крупнейшем городе Миннесоты начались протесты после гибели 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в ходе задержания полицейскими. Один из стражей порядка давил мужчине на шею. Правоохранитель продолжал свои действия, несмотря на просьбы закованного в наручники Флойда перестать это делать. На кадрах с места инцидента слышно, как задержанный говорит, что не может дышать. Спустя некоторое время афроамериканец перестал шевелиться.

Из-за гибели Флойда четверо правоохранителей были уволены из органов, а Миннеаполис оказался охвачен протестами. Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования семье погибшего и попросил ФБР и Минюст не затягивать с проведением расследования.

Как ранее писал NEWS.ru, участники протестных акций против расизма и насилия со стороны полиции в Новом Орлеане снесли бюст рабовладельца Джона Макдоно и сбросили его в реку Миссисипи.