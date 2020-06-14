Политика

Путин назвал кризис в США причиной беспорядков

12:56, 14 июня 2020
Фото: PPI/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент России Владимир Путин заявил, что массовые беспорядки в Соединённых Штатах вызваны проявлением глубинных внутренних кризисов в стране.

Об этом глава государства заявил в интервью программе «Москва. Кремль» Путин». Фрагмент опубликовал у себя в Instagram ведущий программы Павел Зарубин.

View this post on Instagram

ÐÐÐÐ¬Ð¨ÐÐ ÑÐ°Ð·Ð³Ð¾Ð²Ð¾Ñ Ð¾ Ð²ÑÐµÑ ÑÐ°Ð¼ÑÑ Ð¾ÑÑÑÑÑ Ð¿ÑÐ¾Ð±Ð»ÐµÐ¼Ð°Ñ Ð¿Ð¾ÑÐ»ÐµÐ´Ð½Ð¸Ñ Ð¼ÐµÑÑÑÐµÐ²: Ð¾ Ð±Ð¸ÑÐ²Ðµ Ñ ÐºÐ¾ÑÐ¾Ð½Ð°Ð²Ð¸ÑÑÑÐ¾Ð¼, Ð¾ Ð±Ð¾ÑÑÐ±Ðµ Ð·Ð° ÑÐºÐ¾Ð½Ð¾Ð¼Ð¸ÐºÑ, Ð¾ Ð³ÐµÐ¾Ð¿Ð¾Ð»Ð¸ÑÐ¸ÑÐµÑÐºÐ¸Ñ Ð°ÑÐ¿ÐµÐºÑÐ°Ñ Ð¿ÑÐ¾Ð¸ÑÑÐ¾Ð´ÑÑÐµÐ³Ð¾. Ð¦ÐµÐ»Ð¸ÐºÐ¾Ð¼ - ÑÐºÐ¾ÑÐ¾, ÑÐ»ÐµÐ´Ð¸ÑÐµ Ð·Ð° Ð°Ð½Ð¾Ð½ÑÐ°Ð¼Ð¸. Ð¤ÑÐ°Ð³Ð¼ÐµÐ½ÑÑ - ÑÐµÐ³Ð¾Ð´Ð½Ñ Ð² 22.30 Ð² Ð¿ÑÐ¾Ð³ÑÐ°Ð¼Ð¼Ðµ Â«ÐÐ¾ÑÐºÐ²Ð°.ÐÑÐµÐ¼Ð»Ñ.ÐÑÑÐ¸Ð½Â» ÐÑ Ð° Ð¿ÑÑÐ¼Ð¾ ÑÐµÐ¸ÑÐ°Ñ: ÑÑÐ°Ð³Ð¼ÐµÐ½Ñ, Ð² ÐºÐ¾ÑÐ¾ÑÐ¾Ð¼ Ð¼Ñ ÑÐ¿ÑÐ¾ÑÐ¸Ð»Ð¸: Â«Ð§ÑÐ¾ Ð¿ÑÐµÐ·Ð¸Ð´ÐµÐ½Ñ Ð´ÑÐ¼Ð°ÐµÑ, ÐºÐ¾Ð³Ð´Ð° Ð²Ð¸Ð´Ð¸Ñ ÐºÐ°Ð´ÑÑ Ð¿ÑÐ¾Ð¸ÑÑÐ¾Ð´ÑÑÐµÐ³Ð¾ Ð² Ð¡Ð¨Ð?Â» (ÑÐµÐ»Ð¸ÐºÐ¾Ð¼ Ð¾ÑÐ²ÐµÑ Ð½Ð° ÑÑÐ¾Ñ Ð²Ð¾Ð¿ÑÐ¾Ñ - Ð¿Ð¾Ð·Ð´Ð½ÐµÐµ) #Ð¼Ð¾ÑÐºÐ²Ð°ÐºÑÐµÐ¼Ð»ÑÐ¿ÑÑÐ¸Ð½ @vrsoloviev #Ð¿ÑÑÐ¸Ð½ #Ð¿Ð°Ð²ÐµÐ»Ð·Ð°ÑÑÐ±Ð¸Ð½ #ÑÐ¾ÑÑÐ¸Ñ1 #ÑÐ¾ÑÑÐ¸Ñ24 #tvrussia #Ð²ÐµÑÑÐ¸24

A post shared by ÐÐ°Ð²ÐµÐ» ÐÐ°ÑÑÐ±Ð¸Ð½ (@zarubinreporter) on

То, что произошло (в США — прим. NEWS.ru), — это проявление каких-то глубинных внутренних кризисов, — сказал Путин, отметив, что данный кризис наблюдается уже давно.

Кроме того, российский лидер считает проблемой политической системы США то, что групповые партийные интересы ставятся выше интересов народа.

В крупнейшем городе Миннесоты начались протесты после гибели 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в ходе задержания полицейскими. Один из стражей порядка давил мужчине на шею. Правоохранитель продолжал свои действия, несмотря на просьбы закованного в наручники Флойда перестать это делать. На кадрах с места инцидента слышно, как задержанный говорит, что не может дышать. Спустя некоторое время афроамериканец перестал шевелиться.

Из-за гибели Флойда четверо правоохранителей были уволены из органов, а Миннеаполис оказался охвачен протестами. Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования семье погибшего и попросил ФБР и Минюст не затягивать с проведением расследования.

Как ранее писал NEWS.ru, участники протестных акций против расизма и насилия со стороны полиции в Новом Орлеане снесли бюст рабовладельца Джона Макдоно и сбросили его в реку Миссисипи.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях