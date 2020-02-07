https://static.news.ru/photo/31f06e40-49d1-11ea-8d46-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.by

Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко возобновили переговоры в Сочи.

Как и договаривались, продолжаем нашу работу, второй тайм, так сказать, используя спортивную терминологию, имею в виду, что мы спортом только что позанимались, — заявил Путин, открывая российско-белорусские переговоры в составе делегаций.

Российский лидер заявил, что на этой встрече белорусская делегация познакомится с новыми членами российского правительства. Лукашенко отметил, что «уже хорошо познакомился» с ними, сообщает РИА Новости.

Мы поговорили, всяких пакостей повспоминал из нашей общей давней истории, тоже им рассказал, — заявил Лукашенко.

Путин, смеясь, подчеркнул, что «надо помнить только хорошее». В ответ на это Лукашенко парировал, что его комментариев никто не слышал.

Товарищеский матч команды Путина и Лукашенко завершился со счётом 13:4. Российский лидер забил три шайбы, Лукашенко не удалось отметиться в игре.

На переговорах в Сочи лидеры двух стран намерены обсудить актуальные темы двустороннего сотрудничества в контексте интеграционных процессов, писал NEWS.ru. Посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев заявил, что вопросы союзного строительства — важнейшие в отношениях двух государств.