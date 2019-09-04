https://static.news.ru/photo/bf42e960-cfc1-11e9-9750-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что обмен удерживаемыми лицами с Украиной произойдёт в ближайшее время. Причём, число пленных, по словам главы государства, будет большим. Этот факт поможет в нормализации отношений между странами, уверен российский лидер.

Мы подходим к финализации переговоров, которые мы ведём, в том числе, и с официальными властями​. В ближайшее время это станет известно. Обмен, я думаю, будет таким достаточно крупным, масштабным, и это уже было бы хорошим шагом вперед, в сторону нормализации, — сказал Путин, выступая на Восточном экономическом форуме.

Ранее сообщалось, что процесс обмена заключёнными может начаться 7 сентября. При этом подчёркивалось, что договорённости носят лишь предварительный характер, писал News.ru.

Речь шла об обмене в формате «35 на 35». Он должен распространиться в том числе на задержанных в ноябре 2018 года в Керченском проливе украинских моряков. В России они обвиняются в незаконном пересечении государственной границы. Москва, в свою очередь, рассчитывала вернуть на родину похищенных СБУ Максима Одинцова и младшего сержанта Александра Баранова, а также Евгения Мефёдова, который изначально проходил фигурантом по делу о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года, а после был обвинён в сепаратизме.