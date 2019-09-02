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Президент РФ Владимир Путин прибыл в аэропорт Братска. Отсюда он отправится в Тулун, который больше всего пострадал от наводнения, случившегося в регионе в начале лета.

У главы государства запланированы встреча с жителями и совещание по обеспечению жильём граждан, которые потеряли свои дома. Он также посетит школу номер 6. Из-за паводка там был затоплен первый этаж,...