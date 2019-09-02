https://static.news.ru/photo/b6cd0f8a-cd6a-11e9-8911-fa163e074e61_660.jpgАлексей ПушковФото: Federation Council of Russia/Globallookpress.com
Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что в Латвии уже четверть века устраивают «истерику нон-стоп» вокруг РФ. Так он прокомментировал твит главы МИД республики о том, что «кто-то в России совсем занервничал и впал в истерику, не признавая советскую оккупацию Латвии».
Сенатор подчеркнул, что в Москве никто не нервничает по поводу заявлений Риги.
Уже и в НАТО приняли, и в ЕС, а всё не успокоятся. Видно, нет другой национальной идеи у латвийской элиты. Название этой идеи — паранойя, — написал Пушков в своём аккаунте в Twitter.
В России по поводу заявлений из Риги никто не нервничает. Истерику нон-стоп вокруг России устраивают в Латвии и длится она уже четверть века. Уже и в НАТО приняли, и в ЕС, а все не успокоятся. Видно, нет другой национальной идеи у латвийской элиты. Название этой идеи - паранойя. https://t.co/KWDfEA8kuF
Ранее, как писал News.ru, министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс написал в Twitter, что советских балтийских республик никогда не было. Они, подчеркнул дипломат, были оккупированы Советским Союзом в рамках гитлеровско-сталинского соглашения, а годы спустя восстановили независимость. Так он ответил на сообщение МИД России о неоправдавшихся надеждах на появление в Европе новых правовых государств после получения независимости Латвией, Литвой и Эстонией. Пушков назвал такое заявление главы латвийского внешнеполитического ведомства большой глупостью«. Сенатор заявил, что политик элементарно «не знает, что такое оккупация».