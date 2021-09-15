Пушков раскритиковал план «меньшинства» Европы по «сдерживанию России»

Сенатор Алексей Пушков раскритиковал доклад Европарламента, содержащий стратегию Евросоюза по «сдерживанию России» и «вмешательству во внутренние дела». Он отметил, что страны ЕС не хотят вести с Россией «избирательный диалог», предпочитая бросать все силы исключительно на «сдерживание». Своё мнение он высказал в Telegram-канале.

Последний доклад Европарламента точно отражает настроения «агрессивного меньшинства» в ЕС, которое, однако, выступает как большинство, прочно захватив контроль над выработкой линии ЕС в отношении России, — высказался Пушков.

Сенатор подчеркнул, что лишь некоторые страны — члены ЕС действительно ведут с Россией диалог, в то время как Брюссель напрочь отказывается искать компромисс в общении с РФ. Сенатор также отметил, что из «пяти принципов», сформулированных в докладе Европарламента, только один отмечает потребность в «выборочном сотрудничестве», в то время как три направлены на «сдерживание России» и ещё один — на откровенное вмешательство во внутренние дела РФ.

Ранее Пушков заявил, что у Евросоюза нет политики в отношении России, кроме санкций, добавив, что ЕС выставляет Москве условия, которые РФ заведомо не может выполнить.