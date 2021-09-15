Пушков: Евросоюз утратил цель в отношении России

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что ЕС утратил цель относительно России. Европейскому прагматизму, по мнению сенатора, мешает европейский идеологизм, где, с одной стороны, без России в решении множества вопросов не обойтись, а, с другой стороны, делается всё, чтобы этому процессу препятствовать. Об этом Пушком написал в своём Telegram-канале.

В итоге у Евросоюза, кроме санкций, вообще нет политики в отношении России. Санкции — это не политика, а позиция. Она статична. В ней нет ни динамики, ни побудительных мотивов, ни взаимодействия. Политика должна всегда имеет цель. Цель ЕС в отношении России утрачена, — написал Пушков.

Он также отметил, что условия, которые ЕС выдвигает России, заведомо неисполнимы, из-за этого возник «тупик» в отношении Союза с Москвой.

Ранее заявил заместитель председателя Комитета начальников штабов (КНШ) вооружённых сил США генерал Джон Хайтен заявил, что война американцев с Китаем и Россией приведёт к разрушительным последствиям для всего мира. По мнению военного, его страна не должна допустить подобной войны, военные действия такого масштаба просто уничтожат мировую экономику и разрушат мир в целом.