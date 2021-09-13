Пентагон: война США с Россией и Китаем будет ужасной для планеты

Война американцев с Китаем и Россией приведёт к разрушительным последствиям для всего мира. Как заявил заместитель председателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен, его страна не должна допустить подобной войны. По его словам военные действия такого масштаба просто уничтожат мировую экономику и разрушат мир в целом.

С принципиальной точки зрения, мы никогда не воевали с Советским Союзом. Что касается великих держав, нашей целью должно быть никогда не вступать в войну с Китаем, никогда не вступать в войну с Россией, потому что этот день будет ужасным днем для планеты, ужасным днем для наших стран. [Холодная война была] самой значительной конфронтацией между двумя великими державами, которую видел мир, потому что это были первые две великие державы, обладавшие огромным арсеналом ядерного оружия, — подчеркнул генерал.

Он также считает, что США должны помириться с Китаем и наладить диалог с ним, как можно скорее. Хайтен считает, что сравнивать Китай и Россию, как противников, не стоит, они совершенно разные. В первую очередь по масштабам и мощи их экономики.

Он призвал союзников и партнёров США научиться работать с Китаем, потому что это огромная экономика в Азии. При этом схема работы с Китаем, по его мнению, такая же как с Россией — сильное военное сдерживание и выход на дипломатические, экономические, другие способы сотрудничества.

Генерала беспокоит, что сейчас США и Китай «почти не разговаривают друг с другом». Он уверен, что так добиться взаимовыгодных отношений не удастся.

Ранее администрация Вашингтона пообещала сделать всё возможное для защиты Украины в случае возможной вооружённой агрессии со стороны России. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.