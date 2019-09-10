https://static.news.ru/photo/7c8df0be-d404-11e9-8289-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

После отставки советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона стала более вероятной встреча Дональда Трампа и его иранского коллеги Хасана Рухани. Такое мнение выразил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Пушков.

После отставки Болтона более вероятна встреча между Трампом и главой Ирана Рухани на Генеральной ассамблее ООН, чему противился Болтон. Возможность такой встречи безо всяких условий со стороны президента США подтвердил госсекретарь Помпео. Отставка Болтона скорее на пользу, чем во вред дипломатии, — написал Пушков в Twitter .

После отставки Болтона более вероятна встреча между Трампом и главой Ирана Рухани на ГА ООН, чему противился Болтон. Возможность такой встречи безо всяких условий со стороны президента США подтвердил госсекретарь Помпео. Отставка Болтона скорее на пользу, чем во вред дипломатии. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 10 сентября 2019 г.

Как писал News.ru, ранее госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что помощник американского президента Джон Болтон был уволен Дональдом Трампом, а не подал в отставку сам.

Исполняющим обязанности помощника президента США по нацбезопасности после отставки Джона Болтона станет его заместитель Чарльз Капперман.