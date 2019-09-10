После отставки советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона стала более вероятной встреча Дональда Трампа и его иранского коллеги Хасана Рухани. Такое мнение выразил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Пушков.
После отставки Болтона более вероятна встреча между Трампом и главой Ирана Рухани на Генеральной ассамблее ООН, чему противился Болтон. Возможность такой встречи безо всяких условий со стороны президента США подтвердил госсекретарь Помпео. Отставка Болтона скорее на пользу, чем во вред дипломатии, — написал Пушков в Twitter.
После отставки Болтона более вероятна встреча между Трампом и главой Ирана Рухани на ГА ООН, чему противился Болтон. Возможность такой встречи безо всяких условий со стороны президента США подтвердил госсекретарь Помпео. Отставка Болтона скорее на пользу, чем во вред дипломатии.