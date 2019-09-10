https://static.news.ru/photo/909aaf9c-d3fb-11e9-a21e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Brochstein/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон был уволен Дональдом Трампом, а не подал в отставку сам. Об этом заявил американский госсекретарь Майкл Помпео.

Вчера вечером президент сказал Болтону, чтобы он подал заявление об отставке, и, насколько я понимаю, оно было получено сегодня утром, — цитирует ТАСС Помпео, выступившего на брифинге для журналистов в Белом доме.

Ранее News.ru писал, что президент США Дональд Трамп уволил Болтона из-за того, что был не согласен со многими его предложениями.

Позднее заместитель пресс-секретаря главы Соединённых Штатов Хоган Гидли объявил, что исполняющим обязанности помощника американского президента по нацбезопасности после отставки Джона Болтона станет его заместитель Чарльз Капперман.