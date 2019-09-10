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Исполняющим обязанности помощника американского президента по нацбезопасности после отставки Джона Болтона станет его заместитель Чарльз Капперман. Об этом объявил заместитель пресс-секретаря главы США Хоган Гидли.

Как передаёт ТАСС , по словам Гидли «приоритеты и политика, которой он (Болтон. — News.ru) придерживался, не соответствовали взглядам президента».

Ранее News.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп уволил советника по национальной безопасности Джона Болтона.

По мнению главы комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева, отставка Джона Болтона увеличивает шансы на своевременные договорённости о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3).