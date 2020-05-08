Пушков оценил ультиматум США для продления договора СНВ-3

https://static.news.ru/photo/18991546-91de-11ea-aaf7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал возможность пролонгирования договора по стратегическим наступательным вооружениям с Соединёнными штатами. По его словам, США пытаются заранее снять с себя вину за вероятный срыв переговоров.

Сохранение этого ключевого документа — единственного в системе контроля над ядерными вооружениями, который не был развален США, — станет проверкой того, являются ли последние заявления Трампа риторикой или он действительно готов на предметные шаги, — заявил сенатор в интервью «Парламентской газете».

По его словам, Пекин по-прежнему отвергает своё участие в переговорах. В Китае не хотят быть частью нового соглашения. Они готовы пойти на это только в одном случае, если Москва и Вашингтон сократят свои арсеналы.

Пекин пойдёт только после того, как мы и Америка серьёзно урежем свои арсеналы. И никаких сигналов об обратном из КНР на эту тему не поступает, — подытожил он.

Ранее спецпредставитель США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что Вашингтон не будет продлевать Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), пока к нему не подключится Китай. По его словам, если Россия хочет продления соглашения, то должна убедить Пекин сесть за стол переговоров.