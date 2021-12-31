Пушков объяснил призыв дипломатов США о публикации санкций против России

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своём Telegram-канале призыв экс-послов США обнародовать список санкций, которые будут введены против России, если та нападёт на Украину. Политик считает, что таким образом дипломаты стремятся сорвать предстоящие переговоры между Москвой и Вашингтоном.

Публикация списка антироссийских санкций, которую требуют от Байдена экс-послы США в Москве, призвана сыграть подрывную роль на переговорах о гарантиях безопасности. В этом и есть их главное предназначение, — написал политик.

Он добавил, что угрозы так называемых адских санкций вместо предоставления России гарантий является верным средством сорвать диалог.

Ранее сообщалось, что группа бывших американских дипломатов и сотрудников в сфере национальной безопасности, включая экс-послов США в Москве Александра Вершбоу и Майкла Макфола, заявила, что Белый дом должен раскрыть список планируемых антироссийских санкций и тем самым повлиять на расчёты Кремля, «прежде чем российское руководство остановится на варианте военной эскалации».

Президент России Владимир Путин провёл 30 декабря телефонный разговор с американским лидером Джо Байденом. Главы государств затронули в беседе основные темы двусторонних отношений. В Кремле отметили, что в позиции сторон по-прежнему множество разногласий. 10 января в Женеве должны состояться переговоры России и США по вопросам безопасности. На 12 января запланирован Совет Россия — НАТО, а 13-го те же вопросы будут обсуждаться по линии ОБСЕ.