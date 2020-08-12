Президент Азербайджана поздравил Путина с регистрацией вакцины от COVID-19

https://static.news.ru/photo/22e542a6-d36d-11ea-840c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил своему российскому коллеге Владимиру Путину. Он поздравил главу РФ с регистрацией российской вакцины от коронавируса.

Политики обсудили актуальные темы повестки дня для обеих стран, а также подтвердили настрой сторон на дальнейшее укрепление взаимоотношений. Также они обменялись мнениями по региональной проблематике на фоне обострения конфликта на границе Армении и Азербайджана.

С российской стороны подчеркнута важность недопущения любых действий, способствующих эскалации напряжённости, — говорится на сайте Кремля.

Как писал NEWS.ru, Путин на совещании с членами правительства 11 августа заявил, что в стране зарегистрирована первая в мире вакцина от COVID-19, которую якобы уже опробовала на себе одна из его дочерей. Препарат «Гам-Ковид-Вак» создали в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологи имени Гамалеи (НИЦЭМ), хотя разработка прошла лишь два из необходимых по международным стандартам трёх этапов испытаний. Ранее на этот момент указывала Ассоциация организаций по клиническим исследованиям (АОКИ) в письме министру здравоохранения Михаилу Мурашко. Тем не менее, вакцину начнут производить уже в течение двух недель.