Постпред РФ при ЕС назвал нелегитимными санкции из-за Навального

https://static.news.ru/photo/a7d16ee8-f8fe-11ea-a00c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press

Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов назвал возможные антироссийские санкции «односторонними рестриктивными мерами, нелегитимными по определению». Он заявил, что Россия знает, как и чем на это ответить.

Всякое действие порождает противодействие. Опыт попыток введения аналогичных санкций в отношении РФ, как это было в 2014 году, наглядно показывает, что РФ всегда отвечает и знает, как ответить и чем ответить, — сказал в эфире телеканала «Россия 24» Чижов.

При этом он отметил, что не хочет, чтобы его слова «прозвучали как угроза». Чижов подчеркнул, что РФ готова вести диалог и сотрудничать, в том числе и по расследованию «печального инцидента с Навальным».

Как писал NEWS.ru, Европарламент принял резолюцию, согласно которой возложил вину за отравление российского оппозиционера Алексея Навального на руководство РФ и призвал ужесточить санкции в отношении Российской Федерации. Парламентарии потребовали от всех стран ЕС отказаться от участия в проекте «Северный поток — 2», а также ужесточить санкции в отношении РФ и внести в санкционные списки фигурантов расследования Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.

Навального госпитализировали в Омске 20 августа после того, как ему стало плохо в самолёте. Позже оппозиционера перевезли в Германию. После этого правительство ФРГ заявило, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ «Новичок».