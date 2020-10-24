Посол РФ: у Москвы и Вашингтона остаются расхождения по вопросу разоружения

https://static.news.ru/photo/5df7de14-17ae-11eb-acba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Посол России в Соединённых Штатах Анатолий Антонов заявил, что у Москвы и Вашингтона остаются серьёзные расхождения по вопросу разоружения. Уровень доверия между странами — участницами Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) «катастрофически снижается», констатировал он.

Продолжается развал десятилетиями вырабатывавшихся соглашений и норм. Возрождается гонка вооружений, видим тенденцию на одностороннее наращивание военной силы, — сказал российский дипломат, выступая в Международном консультативном совете в формате телеконференции.

В МИД РФ ранее заявили, что Россия, предлагая продлить указанный договор на один год, готова вместе с США взять на себя политическое обязательство заморозить на данный период количество имеющихся у сторон ядерных боезарядов.

Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Документ подразумевает сокращение каждой из сторон ядерных арсеналов. На данный момент это единственный договор между РФ и США, регламентирующий сокращение вооружений. Однако он истекает 5 февраля 2021 года, и если он не будет продлён, то в мире не останется соглашений, которые бы ограничивали ядерную мощь крупнейших держав, писал NEWS.ru.