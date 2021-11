Польша: как принципиальность ухудшает имидж страны

Острый кризис на белорусско-польской границе имеет свои неожиданные последствия. И в первую очередь для тех стран, что находятся по западную сторону (если точнее, то и по северную, ибо Литва и Латвия, также причастные к кризису, расположены от Белоруссии на севере и северо-западе). Польша и страны Прибалтики изначально взяли курс на резкую неуступчивость, и яростные нападки на белорусский режим. Цель их была ясна — показать себя непримиримыми противниками Минска, а себя — принципиальными и воинственными защитниками Европы от поползновений с Востока, не важно, кого именно — нелегальных ли мигрантов, режима ли Лукашенко.

Поэтому Варшава отвергала любые попытки компромисса, объявила, что никаких прямых контактов с президентом Белоруссии быть не может и что беженцев она не пропустит не под каким предлогом.

Если почитать польские СМИ и социальные сети, то можно увидеть, что такую жесткость разделяет большая часть политической и медийной элиты. И Польша, и страны Прибалтики всячески педалировали тему западной солидарности, единства НАТО и Евросоюза. Я бы даже сказал, что поляки испытали некоторое удовольствие, что их страна оказалась в центре мирового внимания, а у них есть шанс показать себя мужественными героями.

Дело доходило до резких выпадов не только против Белоруссии, но и России. Вице-премьер Польши Петр Глиньский призвал исключить РФ и Белоруссию из международных организаций и отстранить от спортивных соревнований, а президент Литвы Гитанас Науседа обвинил именно Россию в создании миграционного кризиса, сказав, что мигранты приезжают в Минск через Москву.

Однако, если посмотреть шире, в мире видели не только то, что хотела показать Польша. Так, например, канал «Аль-Джазира» передавал и передаёт как главные новости с границы сюжеты о страданиях беженцев, то как их не пускают в Европу, заставляя замерзать в палатках. Вот последние заголовки: In Poland’s forests, refugees fall gravely ill amid border row или Poland-Belarus border: People are dying in the forest. А ведь «Аль-Джазира» — одно из важнейших СМИ арабского мира и Ближнего Востока, формирующих там представление о происходящем в мире.

Более того, вследствие запрета польских властей на посещение сотрудниками медиа и НКО территории вблизи границы, даже CNN и BBC были вынуждены вести репортажи с белорусской стороны, соответственно показывая лагеря беженцев с их человеческой трагедией и неприветливых польских пограничников из-за колючей проволоки.

Варшава забыла, что в современном мире любые события и новости подаются именно с гуманитарной точки зрения, а не геополитической. СМИ и зрителей интересует человеческий аспект происходящего. Соответственно, в мировых медиа все больше внимания уделяется надвигающейся гуманитарной катастрофе в условиях приближающейся зимы, и тому, как ее избежать, а не режиму Лукашенко.

Не случайно немецкие города, начиная с Мюнхена, уже заявляют о готовности принять беженцев. А глава евродипломатии Жозеп Боррель сказал, что «сейчас в Европе больше стен, чем в эпоху Берлинской стены, но проблемы мигрантов не будут решены с их помощью», и провёл телефонные переговоры с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем.

В самой Польше с каждым днём нарастает давление на правительство со стороны всевозможных правозащитных, религиозных и благотворительных организаций, требующих оказать помощь беженцам. У них происходит нечто вроде «момента истины»: до того беженцы были картинкой по ТВ где-то далеко, на юге континента, а теперь мигранты в самом, что называется, мягком подбрюшье Польши, зашли с тыла, где их никто не ожидал. И НКО могут заниматься тем же самым, что и их коллеги в Западной Европе. И они отрабатывают повестку дня на 100%, устраивая демонстрации у здания правительства в поддержку беженцев.

А журналисты открыто возмущаются введённой цензурой и запретами на поездки в приграничную полосу. Крупнейшая газета страны «Газета Выборча» даже опубликовала статью под характерным названием: «Польша выстрелила себе в ногу», отмечая, что CNN и BBC вынуждены вести репортажи из Белоруссии, тем самым дискредитируя польскую политику. В другой статье в этой газете пишется, что «запрет на доступ СМИ к приграничной с Беларусью территории — это скандальная атака на конституционное право граждан на достоверную информацию. Теперь власть думает о цензуре».

Так что в итоге Польша не сыграла роль передовой защитницы европейских ценностей, а получила имидж упрямой и безжалостной страны, равнодушной к страданиям беженцев и не желающей им помочь. Варшава и её союзники, столь обрадованные поначалу тем, что получили возможность выступить в качестве форпоста западной цивилизации, отражающего натиск с Востока, со стороны авторитарных режимов, все сильнее ухудшают свой образ и погружаются во внутренние проблемы, поскольку оппозиция поднимает голову, критикуя действия правительства по урегулированию кризиса.

И самой неприятной «вишенкой на торте» стал вечерний звонок 15 ноября канцлера Германии Ангелы Меркель Александру Лукашенко. Таким образом, лидер крупнейшей европейской страны вступил-таки в прямой диалог с Минском. Одновременно Эммануэль Макрон позвонил Владимиру Путину, в том числе по проблемам беженцев. Таким образом, решение кризиса произойдёт, видимо, через голову Варшавы.

Со стороны Минска ситуация выглядит зеркально — «вы нам пятый пакет санкций, мы вам телефонный разговор с Меркель». Иными словами, Лукашенко теряет примерно столько, сколько приобретает, 50 на 50. Ввязавшись в конфликт, он, возможно, и рассчитывал на установление прямого контакта с Западом, и экономические издержки его в данном случае мало волнуют.