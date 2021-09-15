Политолог с помощью логики вычислил преемника Путина

Президент России Владимир Путин не назовёт преемником кого-то, кто не является премьер-министром, дабы не создавать дестабилизирующего фактора. Об этом изданию Pravda.Ru заявил политэксперт Иосиф Дискин. По его мнению, если рассуждать логически, то его преемником должен стать Михаил Мишустин.

Возьмите в руки Конституцию. В Конституции прямо написано, что исполняющим обязанности становится премьер-министр. ЦИК обязан в течение полугода провести выборы президента, — сказал политолог.

Как объяснил эксперт, пока Мишустин является премьер-министром, то в соответствии с Конституцией он становится преемником. Если вдруг Путин решит поменять свою позицию, то он для этого в первую очередь сменит премьера. Кроме того, глава государства захочет дать ему несколько лет, чтобы показать свои способности. Таким образом, как пояснил Дискин, до выборов в 2024 году как раз и остаётся пара лет.

Если в течение 6-8 месяцев Мишустин остаётся на посту премьера, то, соответственно, сделайте вывод, — сказал он.

Ранее журналист Дмитрий Быков на вопрос о кандидатуре министра обороны Сергея Шойгу в качестве президента он ответил, что тот быстро поймёт, что делать. По его мнению, Шойгу — это человек, который «на любом посту делает то, что от него ждут». Быков также рассказал, что Шойгу в качестве министра обороны — «идеален».