«Быстро адаптируется»: писатель Быков оценил Шойгу, как преемника Путина

Журналист Дмитрий Быков рассказал, что восхищается министром обороны Сергеем Шойгу. На вопрос о кандидатуре Шойгу в качестве президента он ответил, что тот быстро поймёт, что делать. Об этом сообщает телеканал RTVI.

Сергей Шойгу — человек очень энергичный, очень остроумный. Возможно, его энергию не всегда смогут обуздывать его подчинённые, но думаю, что на этом посту он быстро поймёт что делать. Он очень адаптивный, я Шойгу знаю очень давно, я им восхищаюсь, — заявил журналист.

По его мнению, Шойгу — это человек, который «на любом посту делает то, что от него ждут». Быков также рассказал, что Шойгу в качестве министра обороны — «идеален».

Ранее стало известно, что новые города в Сибири могут построить между Братском и Красноярском, а также в районе Канска и Лесосибирска. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он объяснил, что предложения по развитию Сибири сформируют уже этой осенью и отправят на ознакомление президенту РФ Владимиру Путину. Шойгу считает, что новые города притянут соотечественников из-за рубежа.