Песков ответил на обвинения СМИ США по поводу «дезинформации» о COVID-19

https://static.news.ru/photo/89331cc8-d187-11ea-86da-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Пресс-служба Президента России

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал публикации американских СМИ, в которых Россию обвиняют в дезинформации о пандемии коронавируса. Эти сообщения он охарактеризовал как «навязчивую фобию».

По версии изданий, недостоверную информацию о ситуации с COVID-19 распространяют бывшие сотрудники российской разведки с целью повлиять на настроения американцев и на ход предстоящих президентских выборов в США.

Песков отметил, что РФ, хоть и не без проблем, но всё же лучше многих стран проходит период пандемии, а отечественные СМИ действительно активно освещают ситуацию, в том числе в США.

Поэтому в данном случае, даже если кто-то и говорит о какой-то дезинформации, это какая-то навязчивая фобия, — цитирует его РИА Новости.

Пресс-секретарь президента России также добавил, что не следует расценивать качественную и объективную работу СМИ как дезинформацию.

Пандемией коронавируса охвачено более 200 стран мира. США, где выявлено более 4,4 млн случаев заражения, занимают первое место по уровню заболеваемости. На втором и третьем местах находятся Бразилия (свыше 2,4 млн) и Индия (около 1,5 млн).

Россия занимает четвёртое место. В РФ, согласно последним данным, зафиксировано 828,9 тысячи случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели более 620,3 тысячи пациентов, умерли 13,6 тысячи.

Ранее NEWS.ru писал, что обвинения со стороны американских СМИ прокомментировали в Совете Федерации. Сенатор Владимир Джабаров напомнил, что США первыми обвинили другую страну — Китай — в распространении инфекции. Он также отметил, что у российских спецслужб хватает своей работы вместо того, чтобы заниматься фейками.