Парламенты нескольких регионов поддержали законопроект о QR-кодах

Депутаты Госсобрания — курултая Башкирии — одобрили проект федерального закона, который предполагает введение обязательной проверки QR-кодов в общественных местах. Документ поддержали 76 парламентариев, 12 высказались против, 11 воздержались, девять не голосовали, пишет «Интерфакс». Ранее законопроект поддержали члены парламентов Ингушетии, Пермского края, Челябинской, Новосибирской и Нижегородской областей, Татарстана и Приморского края.

Спикер башкирского парламента Константин Толкачёв ранее заявил , что предложение ввести QR-коды спорно из-за технологической новизны, однако оно значительно мягче локдауна и позволяет продолжать обычную жизнь, соблюдая эпидемиологические ограничения. Вместе с тем, добавил он, законопроект необходимо детально проработать, исключив возможность расширенного толкования положений.

QR-коды — не столько про ограничения, сколько про свободу. Цифровые технологии — наше преимущество, они помогут нам справиться с пандемией без жёсткого карантина и прийти наконец к полной отмене всех временных ограничений, — сообщил Толкачёв.

24 ноября стало известно, что законопроекты о введении QR-кодов на транспорте и в общественных местах в последний момент были удалены из календаря Госдумы на декабрь. Спикер Госдумы Вячеслав Володин пояснил, что инициативы направлены в регионы, в Общественную и Счётную палаты, а также в Совет Федерации на обсуждение до 14 декабря. Он добавил, что парламентарии получили более 120 тысяч официальных обращений касательно инициатив, все они, как и комментарии в соцсетях, тщательно изучаются.