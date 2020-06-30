Памфилова сочла удобным голосование в течение нескольких дней

https://static.news.ru/photo/c0fcd41e-bb70-11ea-9b7d-fa163e074e61_660.jpg Элла Памфилова Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Высокая явка на голосовании по поправкам в Конституцию указывает на то, что работа избирательных участков в течение нескольких дней оказалась удобной для граждан, заявила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

По её словам, порядок и форма многодневного голосования оказались очень удобными для россиян.

Ранее Памфилова сообщила, что в голосовании по поправкам приняли участие 55,22% избирателей по всей стране.

Как писал NEWS.ru, лидер «Справедливой России» Сергей Миронов считает, что увеличение количества дней голосования на выборах приведёт к росту расходов бюджета. По его словам, многодневное голосование по поправкам в Конституцию является вынужденной мерой, связанной с пандемией коронавируса. Он отметил, что традиционная форма хорошо себя зарекомендовала, так что объективной причины для изменения действующего порядка нет.

Ранее Матвиенко заявила, что голосование по поправкам в Конституцию РФ в течение нескольких дней себя оправдало и такой формат может быть использован в дальнейшем. По её словам, голосование в таком виде удобно для граждан, а также способствует соблюдению санитарно-эпидемиологических требований.

В связи с пандемией коронавируса общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ, которое должно было состояться 22 апреля, власти перенесли на 1 июля. При этом фактически голосовать можно всю неделю с 25 июня по 1 июля.

В Нижегородской области и Москве жители могут проголосовать дистанционно, так как эти регионы стали участниками эксперимента по онлайн-голосованию. Оно продлится до 30 июня.

В бюллетенях избирателям предлагаются только два варианта ответа: «Да» и «Нет». Справа от них расположены квадраты, в которых граждане смогут отметить свой вариант. Голосование продлится до 1 июля. Подсчёт голосов будет осуществляться после 20:00 1 июля по всем семи дням голосования.

В списке изменений в Основной закон содержится несколько сотен нововведений. В том числе инициатива депутата Госдумы Валентины Терешковой об отказе от учёта предыдущих президентских сроков Путина. Это позволит ему снова занять пост в случае принятия поправок.