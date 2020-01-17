https://static.news.ru/photo/cbc399a0-394d-11ea-a4a9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники управления делами президента РФ поменяли табличку у дверей кабинета председателя правительства.

Председатель правительства Российской Федерации. Михаил Владимирович Мишустин, — написано на ней.

Как рассказала ТАСС пресс-секретарь управляющего делами президента РФ Елена Крылова, металлическая табличка изготовлена на одном из отечественных предприятий и соответствует стандартам оформления, которые приняты в Доме правительства.

Ранее NEWS.ru писал, что назначенному 16 января председателем правительства России Михаилу Мишустину предоставили положенную по закону государственную охрану.

Кабинет министров России 15 января в полном составе ушёл в отставку. Члены правительства продолжат временно исполнять свои обязанности до формирования нового кабмина.

Госдума 16 января в ходе заседания согласовала кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост премьер-министра. После этого президент Владимир Путин подписал указ о его назначении. Он вступил в силу с момента его подписания.