Сотрудники управления делами президента РФ поменяли табличку у дверей кабинета председателя правительства.
Председатель правительства Российской Федерации. Михаил Владимирович Мишустин, — написано на ней.
Как
Ранее NEWS.ru писал, что назначенному 16 января председателем правительства России Михаилу Мишустину предоставили положенную по закону государственную охрану.
Кабинет министров России 15 января в полном составе ушёл в отставку. Члены правительства продолжат временно исполнять свои обязанности до формирования нового кабмина.
Госдума 16 января в ходе заседания согласовала кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост премьер-министра. После этого президент Владимир Путин подписал указ о его назначении. Он вступил в силу с момента его подписания.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен