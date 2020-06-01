Независимые эксперты подтвердили смерть Флойда от удушья

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Независимое вскрытие тела афроамериканца Джорджа Флойда, чьё убийство полицейским спровоцировало протесты и массовые беспорядки в десятках городов США, подтвердило наступление смерти от удушья.

По информации ТАСС, экспертизу провели Майкл Баден и Алиша Уилсон по желанию семьи погибшего. Специалисты назвали причиной смерти «сдавливание шеи и спины, которое привело к недостатку кровоснабжения головного мозга».

То, что мы установили, сходится с тем, что видели люди. Никакие другие проблемы со здоровьем не стали причиной смерти, — отметил Баден.

Эксперты отметили, что «тяжесть на спине, наручники и положение» затруднили работу диафрагмы. Флойд скончался на месте.

Как писал NEWS.ru, Джордж Флойд погиб на глазах десятков прохожих, когда его задержали по подозрению в использовании фальшивого чека на $20. После смерти темнокожего жителя Миннеаполиса в США начались массовые акции против полицейского произвола. В нескольких крупных городах они переросли в погромы с поджогами и мародёрством.