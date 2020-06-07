Названы три причины прибегнуть к онлайн-голосованию по Конституции

https://static.news.ru/photo/84ff5444-a98e-11ea-af94-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Минкомсвязи РФ Максут Шадаев уверен, что система онлайн-голосования по поправкам в Конституцию обеспечит прозрачность и неизменность результатов голосования. Он объяснил, почему следует ею воспользоваться.

Технология отстроена таким образом, чтобы завоевать доверие избирателя. Технологическая проработка позволяет гарантировать, что голосует именно тот человек, который изъявил желание. Второе — возникает полная анонимизация его выбора. И третье — обеспечивается прозрачность и неизменность результатов, — сказал министр в интервью Владимиру Познеру на Первом канале.

Возможность электронного голосования ЦИК утвердил всего для двух российских регионов: Москвы и Нижегородской области.

Общероссийское голосование по поправкам из-за распространения коронавируса было перенесено с 22 апреля на 1 июля. В списке присутствует несколько сотен изменений. В одной из поправок упоминается Бог. Ещё одна поправка указывает на недопустимость действий и призывов к отчуждению части территории РФ. Документом также предполагается закрепление в Основном законе страны запрета для госслужащих на иностранные счета и гражданство, положение о браке как союзе мужчины и женщины, положение о русском народе как государствообразующем, положение о преемственности РФ в отношении СССР и ряд других изменений.

Среди них и инициатива, предлагающая отказ от учёта предыдущих президентских сроков Владимира Путина. Из этого следует, что он может избираться на этот пост ещё дважды.

При этом ранее президент говорил, что власть главы государства не должна быть связана с одним человеком. По словам Путина, для развития России нужна сменяемость, но «обнуление» собственных сроков он поддержал.