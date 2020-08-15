Москва требует от Минска публичного извинения за задержание россиян

https://static.news.ru/photo/91fdc232-de83-11ea-9062-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Россия настаивает на публичных извинениях со стороны Белоруссии за задержание российских граждан. Белорусские силовики либо должны признать, что действовали непрофессионально, либо все причастные к задержанию должны уйти в отставку.

С такой инициативой выступил замглавы комитета ГД по делам СНГ Константин Затулин. Он уверен, что сейчас Минск всеми силами будет пытаться сгладить свои обвинения в адрес России в провокации.

Это признак того, что Лукашенко пытается исправить впечатление от того, что он успел натворить — так же, как было и раньше, — цитирует депутата газета «Известия».

Именно поэтому Белоруссия должна принести публичные извинения, а лица из окружения президента Лукашенко, которые проявили активность по этому поводу, должны уйти в отставку.

Если это всё оказалось ложью, то они либо действовали против российско-белорусских отношений, либо непрофессионально выполняли свою работу, — говорит Затулин.

Ранее NEWS.ru сообщал, что задержанные в Белоруссии граждане России были возвращены домой по всем нормам международного права. Этому способствовало взаимодействие прокуратур двух стран.