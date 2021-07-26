Мишустин уволил замруководителя ФАС Алексея Доценко

Премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении от должности замглавы ФАС Алексея Доценко. Распоряжение опубликовано на сайте правовой информации.

Отмечается, что Доценко покинул пост по собственному желанию.

Освободить Доценко Алексея Викторовича от должности заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы по его просьбе, — говорится в документе.

Алексей Доценко занимал пост заместителя руководителя антимонопольной службы с 2012 года. До этого, в 2004 году, он был назначен начальником управления информатизации, автоматизации и общественных связей ФАС. Через три года Доценко перевели на должность руководителя административного управления антимонопольной службы.

Ранее сообщалось, что заместитель председателя Фонда социального страхования Алексей Кошелев освобождён от занимаемой должности. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.