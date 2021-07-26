Мишустин освободил от должности зампреда ФСС Алексея Кошелева

Заместитель председателя Фонда социального страхования Алексей Кошелев освобождён от занимаемой должности. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин, документ опубликован на портале правовой информации.

Освободить Кошелева Алексея Геннадьевича от должности заместителя председателя Фонда социального страхования по его просьбе, — говорится в документе.

Кошелев занимал пост зампреда ФСС с 2014 года, с 2008 по 2013 год он являлся зампредом правительства Забайкальского края. С 2014 по 2014 год — советником главы ПФР.

Ранее министр внутренних дел Владимир Колокольцев отстранил от должности главу ГУ МВД по Ставропольскому краю Сергея Щёткина. Это произошло после задержания начальника регионального управления ГИБДД Алексея Сафонова в его дворце.