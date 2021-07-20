Главу ставропольского МВД уволили после обнаружения дворца его подчинённого

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев отстранил от должности главу ГУ МВД по Ставропольскому краю Сергея Щёткина. Это произошло после задержания начальника регионального управления ГИБДД Алексея Сафонова в его дворце, рассказала ТАСС официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Владимир Колокольцев принял решение об освобождении от занимаемой должности начальника ГУ МВД России по Ставропольскому краю генерал-майора полиции Сергея Щёткина, — сказала она.

Она отметила, что такое решение было принято после проведённой в крае спецоперации.

35 сотрудников ГИБДД во главе с начальником управления Алексеем Сафоновым были задержаны в Ставропольском крае 20 июля. Депутат Госдумы Александр Хинштейн пояснил, что их обвиняют в коррупции и что «верхушка» работала как настоящая мафия. По мнению следствия, только за обеспечение беспрепятственного проезда грузовиков с зерном Сафонов и компания получили почти 20 миллионов рублей.

Ранее Следственный комитет РФ показал кадры оперативной съёмки из дворца Сафонова. На кадрах видно богатое убранство дома, в том числе золотой унитаз и золотую лепнину по всему дому.