Мишустин: Россия меняет правила въезда в страну

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правила въезда в страну изменились. Теперь родственники россиян смогут получать долгосрочные визы, которые будут действовать до года.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила об ограничениях на въезд в Россию для иностранцев. По её словам, некоторые категории «даже не будучи гражданами Танзании, Турции, Британии и Швейцарии и не имея вида на жительство в этих странах», всё же могут попасть в Россию. Для этого им нужны документы, которые подтверждают наличие у них оснований, обозначенных в постановлении.

Что касается правил пересечения российских границ для иностранцев, то в августе они претерпели ряд изменений, не касающихся ситуации с коронавирусом. 5 августа было снято ограничение на въезд без виз для граждан других государств для краткосрочных командировок. С 2021 года в РФ также будут действовать новые электронные визы. Они охватят 113 стран. Право на въезд будут иметь граждане 53 иностранных государств. В МИД РФ отмечают, что с 60 государствами действует безвизовый режим на основе двусторонних соглашений, писал NEWS.ru.