Мишустин провёл первое публичное совещание после заражения коронавирусом

https://static.news.ru/photo/54aca7a6-911a-11ea-bc14-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: Russian Government/Global Look Press

Председатель правительства России Михаил Мишустин 8 мая провёл совещание в режиме видеоконференции.

Это первое совещание премьера, открытое для СМИ, после 30 апреля, когда стало известно о его заражении коронавирусом. Мишустин был госпитализирован и сейчас находится в государственной больнице, откуда и связывался с коллегами. Совещание было посвящено социально-экономическим вопросам, стенограмма опубликована на сайте кабмина РФ.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что находится в ежедневном контакте с заболевшим премьером. Члены правительства также сообщали, что активно взаимодействуют с Мишустиным по телефону и видеосвязи.

Как писал NEWS.ru, 7 мая провёл первое совещание правительства врио премьер-министра Андрей Белоусов.

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