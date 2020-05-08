Мишустин провёл первое публичное совещание после заражения коронавирусом

Председатель правительства России Михаил Мишустин 8 мая провёл совещание в режиме видеоконференции.
Это первое совещание премьера, открытое для СМИ, после 30 апреля, когда стало известно о его заражении коронавирусом. Мишустин был госпитализирован и сейчас находится в государственной больнице, откуда и связывался с коллегами. Совещание было посвящено социально-экономическим вопросам, стенограмма
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что находится в ежедневном контакте с заболевшим премьером. Члены правительства также сообщали, что активно взаимодействуют с Мишустиным по телефону и видеосвязи.
Как писал NEWS.ru, 7 мая провёл первое совещание правительства врио премьер-министра Андрей Белоусов.
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