Минтруд обяжет чиновников соблюдать правила русского языка

Минтруд внесёт в Госдуму законопроект, согласно которому всех чиновников обяжут соблюдать правила русского языка. Документ будет разработан по поручению Владимира Путина, он будет готов до 15 сентября.
Требования к знанию русского языка — государственного языка РФ будут оцениваться при проведении конкурсов по отбору на госслужбу как соответствие профессионального кандидата квалификационным требованиям,
Представители большинства фракций ГД уже высказались в пользу нововведения. Так, первый зампред «эсеров» Михаил Емельянов считает, что знание родного языка — признак высокой культуры человека. А чиновник обязан быть и образованным, и культурным, поскольку это будет сказываться на принятии им решений.
ЛДПР собирается внимательно изучить законопроект, так как депутатам нередко попадаются документы с ошибками, без запятых или с орфографическими ошибками. Более того, по содержанию документа часто непонятно, чего именно хочет тот или иной чиновник.
Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Владимир Путин провёл встречу с деятелями культуры, в ходе которой поговорил с поэтом и переводчиком произведений Александра Пушкина Джулианом Генри Лоуэнфельдом. Политик заявил, что у России хватит финансов для продвижения русской культуры.
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