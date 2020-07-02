Минтруд обяжет чиновников соблюдать правила русского языка

https://static.news.ru/photo/2dbc0a08-bcc9-11ea-93cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минтруд внесёт в Госдуму законопроект, согласно которому всех чиновников обяжут соблюдать правила русского языка. Документ будет разработан по поручению Владимира Путина, он будет готов до 15 сентября.

Требования к знанию русского языка — государственного языка РФ будут оцениваться при проведении конкурсов по отбору на госслужбу как соответствие профессионального кандидата квалификационным требованиям, пишут «Известия».

Представители большинства фракций ГД уже высказались в пользу нововведения. Так, первый зампред «эсеров» Михаил Емельянов считает, что знание родного языка — признак высокой культуры человека. А чиновник обязан быть и образованным, и культурным, поскольку это будет сказываться на принятии им решений.

ЛДПР собирается внимательно изучить законопроект, так как депутатам нередко попадаются документы с ошибками, без запятых или с орфографическими ошибками. Более того, по содержанию документа часто непонятно, чего именно хочет тот или иной чиновник.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Владимир Путин провёл встречу с деятелями культуры, в ходе которой поговорил с поэтом и переводчиком произведений Александра Пушкина Джулианом Генри Лоуэнфельдом. Политик заявил, что у России хватит финансов для продвижения русской культуры.