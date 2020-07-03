Минобороны оценило исходящую от Китая угрозу

Заместитель министра обороны России Александр Фомин прокомментировал мнение бывшего советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона о повышении угрозы безопасности со стороны Китая. По его словам, Москва не рассматривает Пекин как угрозу.
Он считает такие заявление передёргиванием фактов,
Мы не рассматриваем деятельность Китая в ракетной сфере как угрозу безопасности и тем более в качестве причины для разрушения Договора о РСМД, — подчеркнул он.
Болтон говорит, что РФ поддержала рассуждения США об утрате ДРСМД актуальности и причиной этому стало развитие ракетно-ядерной программы КНР. Однако в России считают, что Соединённые Штаты заранее спланировали выход из договора, а обвинения в сторону Москвы о несоблюдении положений беспочвенны.
ДРСМД был подписан в декабре 1987 года и вступил в силу в июне 1988 года. Под его действие подпадали ракеты меньшей (от 500 до 1000 км) и средней (от 1000 до 5500 км) дальности наземного базирования.
В последние годы Соединённые Штаты и РФ неоднократно обвиняли друг друга в неисполнении соглашения. В конечном итоге президент США Дональд Трамп заявил о выходе из ДРСМД. Вслед за этим закон о приостановлении действия договора подписал глава России Владимир Путин. 2 августа 2019 года по инициативе США соглашение расторгли.
В конце декабря 2019 года глава Пентагона Марк Эспер отчитался об успешном испытании ракеты, которая ранее была запрещена договором РСМД. Её запустили с калифорнийской авиабазы Ванденберг. Как писал NEWS.ru, 11 февраля генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что после выхода США из ДРСМД страны НАТО смогли возложить ответственность за произошедшее на РФ.
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