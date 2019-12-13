Глава Пентагона Марк Эспер отчитался об успешном испытании ракеты, которая ранее была запрещена договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Её запустили с калифорнийской авиабазы «Ванденберг».
Сегодня ВВС США совместно с Управлением стратегических возможностей успешно испытали прототип неядерной баллистической ракеты наземного базирования, — заявил Эспер.
В августе США успешно испытали крылатую ракету, ранее запрещённую договором РСМД. В Москве предупреждали, что на разработку таких ракет ответят зеркально.
ДРСМД был подписан в декабре 1987 года и вступил в силу в июне 1988 года. Под его действие подпадали ракеты меньшей (от 500 до 1000 км) и средней (от 1000 до 5500 км) дальности наземного базирования.
В последние годы Соединённые Штаты и РФ неоднократно обвиняли друг друга в неисполнении соглашения. В конечном итоге президент США Дональд Трамп заявил о выходе из ДРСМД. Вслед за этим закон о приостановлении действия договора подписал глава России Владимир Путин. 2 августа по инициативе США соглашение расторгли.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Штаты стали могильщиками ДРСМД. По его словам, вина за срыв соглашения полностью лежит на Вашингтоне и некорректно заявлять о том, что ответственность несёт и Россия тоже, писал NEWS.ru.