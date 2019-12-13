https://static.news.ru/photo/1a100d7e-1d7d-11ea-bdf6-fa163e074e61_660.jpg Фото: vandenberg.af.mil

Глава Пентагона Марк Эспер отчитался об успешном испытании ракеты, которая ранее была запрещена договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Её запустили с калифорнийской авиабазы «Ванденберг».

Сегодня ВВС США совместно с Управлением стратегических возможностей успешно испытали прототип неядерной баллистической ракеты наземного базирования, — заявил Эспер.

Today, @usairforce @30thSpaceWing & @DoDCTO Strategic Capabilities Office successfully tested a prototype conventional, ground-launched ballistic missile. Congrats to the joint gov’t-industry team for going from concept to launch in less than 9 months! pic.twitter.com/PiZw8xXDoY — Secretary of Defense Dr. Mark T. Esper (@EsperDoD) 12 декабря 2019 г.

В августе США успешно испытали крылатую ракету, ранее запрещённую договором РСМД. В Москве предупреждали, что на разработку таких ракет ответят зеркально.

ДРСМД был подписан в декабре 1987 года и вступил в силу в июне 1988 года. Под его действие подпадали ракеты меньшей (от 500 до 1000 км) и средней (от 1000 до 5500 км) дальности наземного базирования.

В последние годы Соединённые Штаты и РФ неоднократно обвиняли друг друга в неисполнении соглашения. В конечном итоге президент США Дональд Трамп заявил о выходе из ДРСМД. Вслед за этим закон о приостановлении действия договора подписал глава России Владимир Путин. 2 августа по инициативе США соглашение расторгли.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Штаты стали могильщиками ДРСМД. По его словам, вина за срыв соглашения полностью лежит на Вашингтоне и некорректно заявлять о том, что ответственность несёт и Россия тоже, писал NEWS.ru.