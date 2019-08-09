https://static.news.ru/photo/6627790a-ba8a-11e9-b2c0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Российский МИД вызвал советника посольства США в Москве Тима Ричардсoна, чтобы вручить ему представление. Недовольство министерства вызвали публикации о несогласованной акции в Москве 3 августа, сделанные в официальном Twitter Госдепа и на сайте дипмиссии.

Расцениваем размещение сoставленной организаторами схемы проведения незаконного мероприятия как агитацию в пользу участия в нём и призыв к действию, что представляет собой попытку вмешательства во внутренние дела нашей страны, — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

27 июля и 3 августа в столице прошли несогласованные акции солидарности с не допущенными до выборов в Мосгордуму независимыми кандидатами. Столичный избирком отказал им в регистрации, заявив, что собранные ими подписи были фальшивыми. При этом комиссия не приняла доводов самих подписантов о том, что они действительно самостоятельно расписывались в поддержку кандидатов.

Протесты закончились разгоном сотрудниками Росгвардии и полиции. Было задержано более тысячи человек, возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках. По нему арестованы семеро молодых людей.

Ранее столичная полиция предупредила о недопустимости несогласованных акций в Москве. По её данным, несмотря на одобренный мэрией митинг на проспекте Академика Сахарова, в Интернете встречаются призывы выйти 10 августа на другие улицы города, писал News.ru.