МИД РФ отреагировал на сообщение посольства США о незаконных акциях

https://static.news.ru/photo/8816cbca-5cea-11eb-a009-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Министерстве иностранных дел России прокомментировали публикацию на сайте посольства США в Москве, посвящённую несанкционированным акциям 23 января. По мнению представителей ведомства, такое «освещение» выходит за рамки заботы о своих гражданах.

Посольство США вновь подробно «информирует» на своём сайте, где и когда намечаются массовые несанкционированные мероприятия. Столь исчерпывающие данные выходят за рамки «заботы» о собственных гражданах в России, — говорится в Telegram-канале внешнеполитического ведомства.

В МИД добавили, что подобные попытки «освещения» несанкционированных акций со стороны иностранных коллег будут восприниматься как грубое вмешательство во внутренние дела России и вызовут «соответствующую реакцию».

Как сообщал NEWS.ru, посольство США разместило на своём сайте сообщение с упоминанием мест и времени проведения в разных городах России несанкционированных акций 23 января. В дипведомстве предостерегли американских граждан от посещения этих мероприятий.

Ранее стало известно, что МВД намерено провести доследственную проверку действий руководителей региональных штабов оппозиционера Алексея Навального, которые якобы приглашают несовершеннолетних к участию в несанкционированных митингах 23 января.