Захарова прокомментировала публикацию «маршрутов протестов» посольством США

https://static.news.ru/photo/f19fd17a-5d87-11eb-8e08-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Коллегам из США придётся дать объяснения из-за публикации американским посольством «маршрута протестов». Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Американским коллегам придётся объясняться на Смоленской площади, — подчеркнула дипломат в Facebook.

Так Захарова отреагировала на то, что в пятницу посольство США разместило на своём сайте сообщение с упоминанием мест и времени проведения в разных городах России несанкционированных акций 23 января. В дипведомстве предостерегли американских граждан от посещения этих мероприятий.

При этом представитель МИД считает, что посольство не просто опубликовало «маршруты» в городах России, но «вбросило информацию» о движении участников акции к Кремлю.

Что это было: установка или инструкция? О таких планах даже организаторы не заявляли. Можно представить, что началось бы, если посольство РФ в Вашингтоне опубликовало бы карту протестных маршрутов с указанием конечной точки, например в Капитолии. Подобное ориентирование на местности закончилось бы глобальной истерией американских политиков, включая русофобские лозунги, угрозы введения санкций и высылки российских дипломатов, — пояснила Захарова.

В России на митингах в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального задержаны уже более тысячи человек. На акции протеста в Москве задержали жену блогера, Юлию, и юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь, которая разговаривала в момент задержания с журналистами на Пушкинской площади.

Ранее Захарова рассказала о звонке с просьбой о помощи с Пушкинской площади. Некий человек позвонил ей и рассказал, что его незаконно задержали на Пушкинской площади, когда он «шёл по делам». Он решил обратился к дипломату, призвав её разобраться и поспособствовать его освобождению, сообщал NEWS.ru.