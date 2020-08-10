Маас призвал не пускать германо-российские отношения на самотёк

https://static.news.ru/photo/8802f70e-db93-11ea-a7b2-fa163e074e61_660.jpg Хайко Маас Фото: Janine Schmitz/photothek.net/Global Look Press

Германо-российские отношения слишком важны, чтобы пускать их на самотёк, заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.

При этом он отметил, что о разногласиях необходимо говорить открытым текстом.

Там, где существует необходимость разъяснения, лучше всего говорить открыто. Поэтому я еду сегодня впервые с начала пандемии коронавируса в Россию, — сказал он перед отлётом в Россию.

По его словам, отношения между двумя странами в прошлом году подверглись испытаниям, и «не в последнюю очередь» из-за убийства гражданина Грузии в берлинском парке Тиргартен.

Также глава МИД Германии подчеркнул, что достигнуть результатов в решении конфликтов на Украине, в Ливии и Сирии можно только при участии российской стороны, в области контроля над вооружениями действиям России отводится ключевая роль, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, ранее Маас заявил, что Германия выступает против предложения президента США о возвращении РФ в переговоры «Большой семёрки». По его словам, причиной исключения России стала «аннексия Крыма и интервенция на востоке Украины». Глава внешнеполитического ведомства отметил, что Германия придерживается принципа реализации Минских соглашений, но считает Крым частью Украины, так как ФРГ «не согласна с тем, что в XXI веке могут меняться границы стран в Европе».